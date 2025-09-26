Женщиной, убитой в Испании 20 лет назад, оказалась россиянка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Девушка, которую обнаружили убитой в Барселоне около 20 лет назад, оказалась гражданкой России, сообщается на сайте МВД Испании.
«Сотрудники полиции успешно идентифицировали женщину, известную как “Женщина в розовом”, в рамках международной операции, проводимой Интерполом», — говорится в сообщении.
В МВД пояснили, что 3 июля 2005 года в барселонском муниципалитете Виладеканс таксист нашел тело с признаками насильственной смерти. Первоначальное расследование не смогло установить его личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия.
Выяснить подробности удалось лишь после сравнения идентификационных материалов, полученных бюро Интерпола в Мадриде от коллег из Анкары. Турецкая сторона сообщила о возможном совпадении нескольких отпечатков пальцев в своих базах данных, которые соответствуют «женщине российского происхождения», с отпечатками пальцев «Женщины в розовом».
Получив отпечатки, испанские полицейские подтвердили личность погибшей. По сообщению МВД королевства, впоследствии идентификацию подтвердили и в России, где сравнили генетический профиль жертвы с профилем родственницы погибшей.
Имя «Женщины в розовом» в сообщении МВД Испании не называется, но при этом указывается, что на момент смерти ей был 31 год.