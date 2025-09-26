Подростки в Артёме избили сверстника на детской площадке — возбуждено уголовное дело

Сам инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения, что стало известно СМИ. На кадрах видно, что участники жестко бьют потерпевшего, несмотря на то, что тот не мог сопротивляться. Родители пострадавшего написали заявление в полицию на следующий день.