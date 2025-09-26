Подростки в Артёме избили сверстника на детской площадке — возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 21 сентября 2025 года группа лиц в общественном месте, включая детскую площадку на улице Куйбышева, причинила 16-летнему подростку телесные повреждения.
Сам инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения, что стало известно СМИ. На кадрах видно, что участники жестко бьют потерпевшего, несмотря на то, что тот не мог сопротивляться. Родители пострадавшего написали заявление в полицию на следующий день.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и будут принимать процессуальные решения по результатам проверки.