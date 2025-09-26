Ричмонд
Подростки в Артёме избили сверстника на детской площадке — возбуждено уголовное дело

Следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ по факту хулиганских действий несовершеннолетних в городе Артёме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, 21 сентября 2025 года группа лиц в общественном месте, включая детскую площадку на улице Куйбышева, причинила 16-летнему подростку телесные повреждения.

Сам инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения, что стало известно СМИ. На кадрах видно, что участники жестко бьют потерпевшего, несмотря на то, что тот не мог сопротивляться. Родители пострадавшего написали заявление в полицию на следующий день.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и будут принимать процессуальные решения по результатам проверки.