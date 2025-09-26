В Германии взрыв уничтожил жилое здание, есть пострадавшие

Здание было разрушено взрывом.
Восемь человек получили ранения в результате взрыва, полностью разрушившего жилое здание в городе Дааден на западе Германии. Инцидент произошел 25 сентября, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Среди пострадавших — 15-летний подросток, который находится в тяжелом состоянии.
«Восемь человек были госпитализированы после того, как в четверг в результате взрыва было разрушено жилое здание на западе Германии. Инцидент произошел в городе Дааден, к юго-востоку от Кельна. 15-летний подросток был доставлен в специализированную клинику с тяжелыми травмами, еще семерых человек бригада скорой помощи доставила в больницу», — приводит DPA слова представителя местных правоохранительных органов.
Взрыв полностью уничтожил здание, в котором находились закусочная и несколько жилых квартир. На месте работают спасательные службы и эксперты по взрывам. Полиция проводит расследование для установления точных причин взрыва и оценивает ущерб, нанесенный зданию и окружающей инфраструктуре.
Ранее в Германии также происходили крупные инциденты с пострадавшими: в Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов, среди которых были дети и воспитатели экскурсионных групп. Тогда несколько человек получили травмы разной степени тяжести, а причины аварии выяснялись полицией.