В Германии взрыв уничтожил жилое здание, есть пострадавшие

«Восемь человек были госпитализированы после того, как в четверг в результате взрыва было разрушено жилое здание на западе Германии. Инцидент произошел в городе Дааден, к юго-востоку от Кельна. 15-летний подросток был доставлен в специализированную клинику с тяжелыми травмами, еще семерых человек бригада скорой помощи доставила в больницу», — приводит DPA слова представителя местных правоохранительных органов.