Хуситы выпустили гиперзвуковую ракету по Тель-Авиву

Ранее хуситы неоднократно угрожали ударами по Израилю в ответ на военную операцию в секторе Газа и с ноября 2023 года атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе. Израильские военные сообщали о перехвате ракет, выпущенных из Йемена, за пределами воздушного пространства страны. Хуситы заявляют, что подобные атаки будут продолжаться до прекращения израильской операции в Газе.