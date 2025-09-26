Трамп вводит пошлину на импорт грузовиков в США

«Чтобы защитить наших крупных производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции, с 1 октября 2025 года я ввожу 25%-ный тариф на все “тяжелые (большие!) грузовики”, произведенные в других частях мира. Таким образом, наши крупные производители грузовых автомобилей, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних помех. Нам необходимо финансовое благополучие и стабильность наших дальнобойщиков по многим причинам, но прежде всего — в целях национальной безопасности!», — написал Дональд Трамп в Truth Social.