Трамп вводит пошлину на импорт грузовиков в США

Трамп ввел пошлины на грузовики.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 2025 года 25-процентного тарифа на импорт тяжелых грузовиков, произведенных за пределами страны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
«Чтобы защитить наших крупных производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции, с 1 октября 2025 года я ввожу 25%-ный тариф на все “тяжелые (большие!) грузовики”, произведенные в других частях мира. Таким образом, наши крупные производители грузовых автомобилей, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних помех. Нам необходимо финансовое благополучие и стабильность наших дальнобойщиков по многим причинам, но прежде всего — в целях национальной безопасности!», — написал Дональд Трамп в Truth Social.
В публикации политик подчеркнул, что новые тарифы коснутся всех зарубежных производителей тяжелой грузовой техники без исключения. По мнению Трампа, подобная мера позволит поддержать национальных производителей на фоне усиливающейся конкуренции со стороны иностранных компаний.
Ранее Трамп объявил о введении 30% тарифов на все товары из Европейского союза. Они начнут действовать с 1 августа. Аналогичные торговые меры будут применены и в отношении продукции из Мексики.