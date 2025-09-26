Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в двух преступлениях

Ранее Конгресс США уже проводил масштабные расследования, связанные с громкими делами, в том числе по делу финансиста Джеффри Эпштейна, материалы которого были опубликованы комитетом по надзору Палаты представителей. Тогда в рамках разбирательства вызывались на допросы высокопоставленные лица, а ФБР подвергалось критике за скрытие некоторых сведений.