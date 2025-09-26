Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в двух преступлениях

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум пунктам.

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Предметом разбирательства стали показания Коми, данные им 30 сентября 2020 года на слушаниях в Конгрессе. Тогда экс-глава ФБР отвечал на вопросы о деталях расследования возможных связей штаба Дональда Трампа с Россией — операции, проходившей в ведомстве под кодовым названием «Ураган перекрестного огня».

В сообщении телеканала отмечается, что расследование против бывшего директора ФБР началось летом 2025 года. Следователи сосредоточились на анализе стенограмм и документов, а также опрашивали бывших и нынешних сотрудников бюро. Решение большого жюри стало результатом длительной проверки всех обстоятельств дела и свидетельских показаний.

Ранее Конгресс США уже проводил масштабные расследования, связанные с громкими делами, в том числе по делу финансиста Джеффри Эпштейна, материалы которого были опубликованы комитетом по надзору Палаты представителей. Тогда в рамках разбирательства вызывались на допросы высокопоставленные лица, а ФБР подвергалось критике за скрытие некоторых сведений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше