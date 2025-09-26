На Камчатке зафиксировали 23 афтершока за сутки, два толчка ощущали жители

Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра, при этом на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Учёные отмечают активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.
Сутками ранее на Камчатке зафиксировали 16 афтершоков. Один из толчков ощутили жители. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.