Mash: Отказ в трудоустройстве мог стать причиной гибели экс-чиновника Федотова

Предварительной причиной смерти бывшего главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова стало самоубийство.
Как сообщает Telegram-канал Mash, чиновник мог решиться на такой шаг после того, как ему отказали в трудоустройстве в крупной московской компании.
Федотов приехал в столицу специально для собеседования. После полученного отказа он вернулся в отель при аэропорте. Около пяти часов утра его тело было обнаружено под окнами здания «Аэроэкспресса».
Федотов уволился из петербургского КРТИ в апреле 2024 года. Сообщается, что он находился без работы около полутора лет, что, по словам его бывших коллег, привело к развитию депрессии.
