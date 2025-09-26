Ричмонд
Mash: Отказ в трудоустройстве мог стать причиной гибели экс-чиновника Федотова

Предварительной причиной смерти бывшего главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова стало самоубийство.

Как сообщает Telegram-канал Mash, чиновник мог решиться на такой шаг после того, как ему отказали в трудоустройстве в крупной московской компании.

Федотов приехал в столицу специально для собеседования. После полученного отказа он вернулся в отель при аэропорте. Около пяти часов утра его тело было обнаружено под окнами здания «Аэроэкспресса».

Федотов уволился из петербургского КРТИ в апреле 2024 года. Сообщается, что он находился без работы около полутора лет, что, по словам его бывших коллег, привело к развитию депрессии.

25 сентября тело бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Александра Федотова обнаружили под окнами отеля рядом с аэропортом Шереметьево.

Ранее в Москве обнаружили тело гендиректора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина. Его труп нашли на дороге возле автомобиля в поселке Кокошкино. Перед смертью Тюнин оставил предсмертную записку. В ней он говорит о депрессии, продолжавшейся пять лет.