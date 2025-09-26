Под Ростовом двое молодых людей погибли в лобовом столкновении со скорой помощью

В Ростовской области вечером в четверг, 25 сентября, в смертельном ДТП погибли 19-летние водитель и пассажир. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону. Трагедия случилась на 85-м километре дороги Морозовск-Цимлянск-Волгодонск. По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 не рассчитал скорость. Он потерял контроль над автомобилем. Автомобиль занесло. Он врезался в дорожное ограждение, а затем вылетел на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате аварии 19-летние водитель в «семерке» погибли на месте. А водитель и пассажир машины скорой помощи, которым 49 и 57 лет, получили травмы. -На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они проводят все необходимые мероприятия. Цель — установить точную причину страшной аварии, — прокомментировали в региональной ГАИ.