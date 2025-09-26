Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как торговое судно КНДР пересекло северную ограничительную линию (NLL) в Желтом море. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Южнокорейские военные открыли огонь по северокорейскому кораблю.

Вооруженные силы Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как торговое судно КНДР пересекло северную ограничительную линию (NLL) в Желтом море. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как северокорейское торговое судно пересекло линию северную ограничительную линию», — заявили в министерстве национальной обороны Республики Корея. Информацию передает Yonhap.

Ранее в 2019 году на фоне напряженности между Северной Кореей и другими странами сообщалось о неудачной секретной операции спецназа ВМС США на территории КНДР, целью которой было установить устройство для перехвата переговоров северокорейского руководства. Операция завершилась провалом после столкновения с патрульным катером КНДР, и долгое время информация о ней оставалась засекреченной.