Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР

Ранее в 2019 году на фоне напряженности между Северной Кореей и другими странами сообщалось о неудачной секретной операции спецназа ВМС США на территории КНДР, целью которой было установить устройство для перехвата переговоров северокорейского руководства. Операция завершилась провалом после столкновения с патрульным катером КНДР, и долгое время информация о ней оставалась засекреченной.