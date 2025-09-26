В массовой драке в Мангистауской области погиб парень

По данным полицейских, на 17-летнего парня наехал автомобиль, в котором находился один из участников потасовки. В самой драке участвовали 15 человек, передает «Astana TV».
Со слов правоохранителей, четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям:
- причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть;
- хулиганство.
Также известно, что родители задержанных написали заявление на правоохранителей, обвинив их в жестокости по отношению к задержанным.
«Управлением досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. По результатам будет дана правовая оценка в отношении сотрудников полиции. Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ней уже будет определено, отчего умер потерпевший. Либо от удара подростков, либо от наезда машины. Тогда мы уже будем давать точную, правильную оценку в отношении этих подростков», — рассказал начальник первого Управления прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов.