В массовой драке в Мангистауской области погиб парень

В результате массовой потасовки в поселке Бейнеу погиб 17-летний житель Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, на 17-летнего парня наехал автомобиль, в котором находился один из участников потасовки. В самой драке участвовали 15 человек, передает «Astana TV».

Со слов правоохранителей, четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям:

  • причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть;
  • хулиганство.

Также известно, что родители задержанных написали заявление на правоохранителей, обвинив их в жестокости по отношению к задержанным.

«Управлением досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. По результатам будет дана правовая оценка в отношении сотрудников полиции. Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ней уже будет определено, отчего умер потерпевший. Либо от удара подростков, либо от наезда машины. Тогда мы уже будем давать точную, правильную оценку в отношении этих подростков», — рассказал начальник первого Управления прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов.