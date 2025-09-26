«Битцевский маньяк» попросил смягчить ему наказание

Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил «Битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.