«Битцевский маньяк» попросил смягчить ему наказание

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, обжалуя свой приговор в Верховном Суде РФ, просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — сказано в документах.
Он был не согласен с приговором, считая, что по делу имеется «множество смягчающих обстоятельств», в том числе чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Пичушкин в Верховном Суде не добился смягчения ему наказания.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил «Битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
Пичушкин отбывает наказание в колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, за Полярным кругом.
Ранее он подавал иск в суд к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований. Решение было обжаловано.