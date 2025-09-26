Росавиация: Столкновение с БПЛА могло повредить Ан-26 на Камчатке в августе

По предварительным данным Росавиации, столкновение с неопознанным объектом, предположительно беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), стало вероятной причиной повреждения самолета Ан-26 во время полета на Камчатке в августе. Об этом сообщили в АО «Камчатское авиационное предприятие».
Инцидент произошел 2 августа во время выполнения регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. По словам экипажа, они не заметили никаких ударов или сбоев в работе техники во время полета. Повреждения планера самолета были обнаружены только после посадки в аэропорту назначения. Изначально предполагалось, что причиной могла стать птица.
В настоящее время невозможно установить, кто управлял беспилотником, так как место его запуска неизвестно. Как заверили в авиапредприятии, повреждения устранены, самолет продолжает эксплуатацию в штатном режиме, и угрозы безопасности полетов нет, передает РИА Новости.
Гражданский самолет Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, вероятно, 2 августа столкнулся с беспилотником во время выполнения регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. Это первый подобный зафиксированный в России случай. По данным журналистов, после приземления техники аэропорта обнаружили на судне вмятину глубиной 11 сантиметров.