Росавиация: Столкновение с БПЛА могло повредить Ан-26 на Камчатке в августе

По предварительным данным Росавиации, столкновение с неопознанным объектом, предположительно беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), стало вероятной причиной повреждения самолета Ан-26 во время полета на Камчатке в августе. Об этом сообщили в АО «Камчатское авиационное предприятие».

Инцидент произошел 2 августа во время выполнения регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. По словам экипажа, они не заметили никаких ударов или сбоев в работе техники во время полета. Повреждения планера самолета были обнаружены только после посадки в аэропорту назначения. Изначально предполагалось, что причиной могла стать птица.

В настоящее время невозможно установить, кто управлял беспилотником, так как место его запуска неизвестно. Как заверили в авиапредприятии, повреждения устранены, самолет продолжает эксплуатацию в штатном режиме, и угрозы безопасности полетов нет, передает РИА Новости.

Гражданский самолет Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, вероятно, 2 августа столкнулся с беспилотником во время выполнения регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. Это первый подобный зафиксированный в России случай. По данным журналистов, после приземления техники аэропорта обнаружили на судне вмятину глубиной 11 сантиметров.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
