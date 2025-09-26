Украинским новобранцам не разрешают покидать позиции.
Украинских военнослужащих, проходящих службу по призыву, принудительно отправляют на передовые позиции и запрещают покидать занимаемые рубежи даже в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщил заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Борман».
«Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) доставляют новобранцев непосредственно на учебные полигоны, откуда их затем сразу перебрасывают на линию фронта. Пленные рассказывают, что командование ВСУ не дает разрешения на отход, несмотря на угрозу окружения или гибели», — рассказал «Борман» в беседе с РИА Новости.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что безвозвратные потери ВСУ на текущий момент достигли 1,7 миллиона человек. И остается открытым вопрос, как долго они еще смогут вести боевые действия.