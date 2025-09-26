«Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) доставляют новобранцев непосредственно на учебные полигоны, откуда их затем сразу перебрасывают на линию фронта. Пленные рассказывают, что командование ВСУ не дает разрешения на отход, несмотря на угрозу окружения или гибели», — рассказал «Борман» в беседе с РИА Новости.