Экс-глава ФБР Коми обратился к американцам после ужасных обвинений

Экс-глава ФБР заявил, что невиновен.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, ранее обвиненный в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил о своей невиновности и выразил готовность защищать себя в суде. Соответствующее заявление Коми сделал 26 сентября в видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд», — заявил экс-глава ФБР в своем видеообращении.
Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — в даче ложных показаний под присягой и в воспрепятствовании работе Конгресса США. Расследование против бывшего директора ФБР началось летом 2025 года.