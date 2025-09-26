Экс-глава ФБР Коми обратился к американцам после ужасных обвинений

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, ранее обвиненный в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил о своей невиновности и выразил готовность защищать себя в суде. Соответствующее заявление Коми сделал 26 сентября в видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).