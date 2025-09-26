В России ответили на угрозы Зеленского

«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — заявил представитель Общественной палаты в беседе с агентством РИА Новости. Владимир Рогов также напомнил, что подобные действия могут привести Зеленского к «позорному концу» и сравнил его с историческими примерами, подчеркнув опасность эскалации подобных риторических выпадов.