Рогов считает, что Зеленский может закончить как Гитлер.
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес россиян не останутся без последствий. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов По его словам, глава украинского режима рискует навлечь на себя «справедливое возмездие», от которого не защитит ни одно бомбоубежище.
«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — заявил представитель Общественной палаты в беседе с агентством РИА Новости. Владимир Рогов также напомнил, что подобные действия могут привести Зеленского к «позорному концу» и сравнил его с историческими примерами, подчеркнув опасность эскалации подобных риторических выпадов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что угрозы Владимира Зеленского нанести удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области являются прямым признанием его причастности к планированию терактов на территории России. В ведомстве расценивают подобные заявления как провокацию и подтверждение деструктивной позиции Киева, а также отмечают, что украинский президент препятствует мирному урегулированию конфликта.