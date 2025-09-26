Жительницу Владивостока осудили за продажу БАДов с запрещённым веществом

Согласно материалам дела, женщина 1965 года рождения хранила в своей квартире капсулы биодобавки, в составе которых сотрудники таможни обнаружили сильнодействующее вещество, включённое в официальный перечень запрещённых к обращению веществ на территории России. Всего в распоряжении обвиняемой находилось 160 капсул.