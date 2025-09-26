Жительницу Владивостока осудили за продажу БАДов с запрещённым веществом

Жительница Владивостока привлечена к уголовной ответственности за оборот запрещённого вещества, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.
Согласно материалам дела, женщина 1965 года рождения хранила в своей квартире капсулы биодобавки, в составе которых сотрудники таможни обнаружили сильнодействующее вещество, включённое в официальный перечень запрещённых к обращению веществ на территории России. Всего в распоряжении обвиняемой находилось 160 капсул.
Установлено, что женщина планировала распространять препарат, несмотря на его потенциальную опасность для здоровья. Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 234 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Конфискованные капсулы решено уничтожить.
Приговор может быть обжалован и пока не вступил в законную силу.