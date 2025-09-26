В Центре «Тигр» в Приморье не удалось спасти медвежонка-сироту

Центр «Тигр» расположен в поселке Алексеевка Надеждинского района и специализируется на реабилитации и возвращении в дикую природу редких животных Приморья. В нем проходят лечение не только амурские тигры, но и дальневосточные леопарды, медведи и другие обитатели тайги. За годы работы в центре спасено и выпущено в природу множество диких животных, в том числе гималайские и бурые медведи.