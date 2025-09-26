В Центре «Тигр» в Приморье не удалось спасти медвежонка-сироту

В пятницу, 26 сентября, Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Приморье сообщил о смерти маленькой медведицы, которую привезли туда в крайне тяжелом состоянии.
Животное весило всего 8 килограммов при норме для этого возраста (предположительно, 7 месяцев) от 20 до 35 килограммов. У медведицы имелись множественные гнойные раны, полученные предположительно от собак. Прибыла она в центр в понедельник, 15 сентября. Специалисты центра попытались оказать помощь и провести курс антибиотиков, однако спасти животное не удалось. Сотрудники центра сообщили, что, несмотря на все усилия, необратимые последствия болезни оказались сильнее.
Центр «Тигр» расположен в поселке Алексеевка Надеждинского района и специализируется на реабилитации и возвращении в дикую природу редких животных Приморья. В нем проходят лечение не только амурские тигры, но и дальневосточные леопарды, медведи и другие обитатели тайги. За годы работы в центре спасено и выпущено в природу множество диких животных, в том числе гималайские и бурые медведи.