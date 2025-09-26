Новосибирца приговорили к обязательным работам за избиение женщины

Краснозерским районным судом Новосибирской области рассмотрено уголовное дело в отношении Александра Сердюкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (2 эпизода) — нанесение побоев лицом, имеющим судимость за насильственное преступление.
«Судом установлено, что 6 февраля 2024 года около 18 часов 20 минут в жомеи на кухне между потерпевшим Максимом (имя изменено) и Сердюковым, уже имевшим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, произошла ссора. Сердюков ударил Максима кулаком правой руки по лицу, от чего тот упал на пол», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Также, Сердюков нанес побои женщине, находившейся на кухне, ударив ее кулаками по лицу.
Суд признал Сердюкова виновным и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.