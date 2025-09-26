Медведи, лисы, рыси: На Камчатке объявлен режим повышенной готовности из-за активности хищников в городе

При этом специалисты поясняют, что появление медведей в городской черте в данный сезон —закономерное явлением, поскольку Петропавловск-Камчатский граничит с дикой природой. Помимо медведей, на окраинах города также периодически замечены лисы и рыси. Эксперты предупреждают, что любое дикое животное может представлять угрозу в случае неправильного поведения человека.