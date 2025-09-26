Ричмонд
Медведи, лисы, рыси: На Камчатке объявлен режим повышенной готовности из-за активности хищников в городе

В Петропавловске-Камчатском из-за медведей введен режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

Из-за участившихся появлений медведей в городе на Камчатке объявлен режим повышенной готовности. За минувшие сутки поступило несколько звонков о хищниках, в частности, у Никольской сопки. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Уточняется, что оперативные группы, выезжающие на вызовы о медведях, были усилены и работают круглосуточно.

Кроме этого, шолам и детсадам рекомендовано усилить охрану территорий и проинформировать родителей о правилах безопасности для детей.

При этом специалисты поясняют, что появление медведей в городской черте в данный сезон —закономерное явлением, поскольку Петропавловск-Камчатский граничит с дикой природой. Помимо медведей, на окраинах города также периодически замечены лисы и рыси. Эксперты предупреждают, что любое дикое животное может представлять угрозу в случае неправильного поведения человека.

Ранее в регионе медведь напал на пожилую женщину.