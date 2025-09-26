Пьяный водитель автобуса развозил пассажиров в Таразе

Выяснилось, что 55-летний водитель автобуса маршрута № 17 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. В итоге водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 608 КоАП РК — он арестован на 15 суток и лишен прав на 7 лет.