Пьяный водитель автобуса развозил пассажиров в Таразе

В Таразе полицейские задержали водителя автобуса, который вышел на линию в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в областном департаменте полиции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» правоохранители заметили пассажирский автобус, вызывавший подозрение, и остановили его для проверки.

Выяснилось, что 55-летний водитель автобуса маршрута № 17 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. В итоге водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 608 КоАП РК — он арестован на 15 суток и лишен прав на 7 лет.

«Алкоголь за рулем создает реальную угрозу безопасности на дорогах и влечет строгую ответственность», — напомнили в полиции.