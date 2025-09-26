Ричмонд
Водитель сбил двоих подростков на мотоцикле в Новосибирске и скрылся с места ДТП

Парня и девушку доставили в больницу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска вечером 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Они катались на мотоцикле по парковке магазина на улице Инженерная, и в них влетел автомобиль. Водитель машины скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по парковке магазина и совершил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла 2010 года рождения и его пассажирка 2007 года рождения, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.