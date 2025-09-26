Водитель сбил двоих подростков на мотоцикле в Новосибирске и скрылся с места ДТП

В Советском районе Новосибирска вечером 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Они катались на мотоцикле по парковке магазина на улице Инженерная, и в них влетел автомобиль. Водитель машины скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.