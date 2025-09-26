На Камчатке объявили особый режим из-за медведей в городе

В Петропавловске-Камчатском зафиксировано большое количество обращений из-за появлений медведей в городе.
В Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за частых случаев появления медведей в городской среде. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев.
«В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — написал Беляев в своем telegram-канале.
Для оперативного реагирования усилен состав групп, круглосуточно отслеживающих появления диких животных, уточнил глава городского округа. Взаимодействие с полицией и другими службами организовано на постоянной основе для своевременной ликвидации угроз. Руководителям детских садов и школ поручено усилить контроль вблизи социальных объектов и провести родительские собрания, чтобы напомнить о мерах безопасности и контроле за местонахождением детей.
Выход медведей в город связан с расположением Петропавловска-Камчатского в окружении дикой природы — естественной среды обитания животных. «Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны… Для нашего города это является почти что рядовым событием», — отметил Беляев. Помимо медведей, в город заходят лисы и рыси, которые при неправильном поведении человека могут представлять опасность. Жителей призвали быть бдительными и немедленно сообщать о диких животных в службы экстренного реагирования.
В Петропавловске-Камчатском на территории стадиона школы № 3 медведь напал на женщину. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения. Пострадавшая с тяжелыми травмами головы и серьезными повреждениями рук была доставлена в больницу, однако спасти ее врачи не смогли, передает МК.