На Камчатке объявили особый режим из-за медведей в городе

Выход медведей в город связан с расположением Петропавловска-Камчатского в окружении дикой природы — естественной среды обитания животных. «Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны… Для нашего города это является почти что рядовым событием», — отметил Беляев. Помимо медведей, в город заходят лисы и рыси, которые при неправильном поведении человека могут представлять опасность. Жителей призвали быть бдительными и немедленно сообщать о диких животных в службы экстренного реагирования.