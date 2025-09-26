Россияне ринулись в Китай

По информации представителя «Туту» Игоря Сивеца, количество гостиничных бронирований в Китае выросло на 75% к августу и в два раза по сравнению с сентябрем 2024 года. В сервисе «Яндекс Путешествия» зафиксировано увеличение числа заявок на 60% за месяц. По данным портала «Слетать.ру», спрос на туры в Китай увеличился почти на 67% год к году, а доля страны среди популярных зарубежных направлений выросла с 2,7% до 4,3% за год.