В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия справляется с санкционным давлением, а западные ограничения наносят ущерб всей мировой экономике. Президент РФ Владимир Путин говорил, что антироссийские санкции привели к рецессии экономики в Европе. Поэтому дальнейшие попытки надавить на Москву ни к чему хорошему не приведут. «Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая», — отметил президент. Его слова приводит RT.