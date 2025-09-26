В Днепропетровской области ВС РФ вступили в бой с наемниками

«Мы шли с напарником, я шел первым номером. Из-за укрытия буквально в трех метрах вылез противник. Я спросил у него пароль, но он что-то ответил на своем языке — стало ясно, что это иностранец», — рассказал «Билли» РИА Новости. По его словам, завязался бой, он откатился, напарник прикрывал, а он успел метнуть гранату, ликвидировав угрозу. «Напарнику осколок в ногу прилетел, я помог ему перевязаться, и мы начали отходить, отстреливаясь», — добавил военнослужащий.