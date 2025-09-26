Адвокат семьи пропавшего в Босфоре Свечникова сказал, как ищут пловца

Пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова продолжают искать в воде, также просматриваются записи с наружных камер видеонаблюдения, сообщил aif.ru адвокат семьи россиянина Альперен Чакмак.
Напомним, Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа. Он спустился в воду вместе с тысячами других участников, но до финиша так и не добрался. Организаторы заметили его пропажу лишь спустя 8 часов.
Поиски Свечникова продолжаются. У него остались жена и маленький ребенок.
«Поисковые работы продолжаются, в том числе Николая продолжают искать в воде. Специалисты просматривают записи с камер видеонаблюдения всех организаций, расположенных вдоль берега, где проводился заплыв. Были опрошены свидетели, друзья Свечникова, приехавшие из России», — отметил адвокат.
По его словам, сами организаторы предоставили видеозаписи только со старта и финиша. На остальных участках маршрута камеры отсутствовали.
«Мое личное мнение заключается в том, что поиск может быть более широким и более скоординированным. Для этого российское и турецкое государства должны сотрудничать», — добавил Чакмак.
Ранее появилась версия, что Свечников мог уйти с дистанции при заплыве и сбежать.