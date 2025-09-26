Стрельба произошла в отеле в центре Новосибирска

Происшествие случилось 25 сентября около 20:00 в отеле «Grand Autograph» на Орджоникидзе, 31. Первые сообщения об этом появились в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Согласно комментарию пресс-службы МВД, в ресторане отеля между посетителями возник конфликт. В результате один из участников достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов. Как сообщают, пострадала одна из сотрудниц отеля. Ей оказали медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.
Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установке лиц, причастных к конфликту, и их задержанию.
Ранее мы писали, что устроивших стрельбу у кафе «Жасмин» выпустили из зала суда в Новосибирской области.
Андрей Лактионов