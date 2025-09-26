Ричмонд
Стрельба произошла в отеле в центре Новосибирска

Пострадала сотрудница.

Источник: Соцсети

Происшествие случилось 25 сентября около 20:00 в отеле «Grand Autograph» на Орджоникидзе, 31. Первые сообщения об этом появились в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Согласно комментарию пресс-службы МВД, в ресторане отеля между посетителями возник конфликт. В результате один из участников достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов. Как сообщают, пострадала одна из сотрудниц отеля. Ей оказали медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установке лиц, причастных к конфликту, и их задержанию.

Андрей Лактионов