Пожар возник на Афипском НПЗ из-за падения фрагментов БПЛА

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на технологическую установку произошло возгорание на площади 30 квадратных метров.
Уточняется, что пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Ранее KP.RU сообщал об успешном отражении атак ВСУ над территориями РФ. Так, Минобороны проинформировало о 55 сбитых дронах ВСУ 25 сентября. Среди подверженных атаке регионов стали — Ростовская область, Краснодарский край, Крым и акватории Черного и Азовского морей.
