Пожар возник на Афипском НПЗ из-за падения фрагментов БПЛА

Из-за падения фрагментов БПЛА начался пожар на Афипском НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на технологическую установку произошло возгорание на площади 30 квадратных метров.

Уточняется, что пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее KP.RU сообщал об успешном отражении атак ВСУ над территориями РФ. Так, Минобороны проинформировало о 55 сбитых дронах ВСУ 25 сентября. Среди подверженных атаке регионов стали — Ростовская область, Краснодарский край, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
