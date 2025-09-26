Падение обломков дрона на Кубани, задержка рейсов в Волгограде: карта БПЛА 26 сентября

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Краснодарском крае, произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в оперативном штабе региона. При этом фрагменты дрона упали и на одной из улиц станицы Голубицкой в Темрюкском районе. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.