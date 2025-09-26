Ричмонд
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 25 сентября, сообщил, что украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника (БПЛА) на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В результате атаки погиб мужчина, находившийся внутри дома.

— В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также добавил, что дом, ставший целью атаки, сгорел.

В этот же день стало известно, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.

