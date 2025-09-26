В России призвали ввести пошлины на товар из Китая

Россия планирует ввести пошлины на фольгу.
Ассоциация производителей алюминия, в состав которой входит компания «Русал», добилась введения антидемпинговых ограничений на импорт алюминиевой фольги из Китая. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), завершив соответствующее расследование, предложила установить пошлины на эту категорию продукции из КНР.
«ЕЭК рекомендует установить антидемпинговые пошлины на китайскую алюминиевую фольгу. Диапазон предлагаемых пошлин от 17,16% до 20,24% в зависимости от конкретного производителя», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение департамента по защите внутреннего рынка ЕЭК, опубликованного на официальном портале.
Инициатором расследования в 2024 году выступила Алюминиевая ассоциация, объединяющая крупнейших участников отрасли, включая «Русал» — ведущего производителя алюминиевой фольги в России. По данным ассоциации, в 2020—2023 годах наблюдался рост объемов импорта и снижение цен на фольгу из КНР, что привело к опережающему росту себестоимости по сравнению с динамикой средневзвешенных цен отечественных производителей. Кроме того, производство алюминиевой фольги в Китае превышает внутренний спрос страны в 1,5 раза, что способствует увеличению экспортных поставок.
Ранее власти Британии заявили, что намерены снять с России часть торговых санкций после завершения переходного периода, связанного с выходом страны из Евросоюза. Пошлины будут сняты с российской алюминиевой фольги и бесшовных металлических и чугунных труб.