В России призвали ввести пошлины на товар из Китая

Инициатором расследования в 2024 году выступила Алюминиевая ассоциация, объединяющая крупнейших участников отрасли, включая «Русал» — ведущего производителя алюминиевой фольги в России. По данным ассоциации, в 2020—2023 годах наблюдался рост объемов импорта и снижение цен на фольгу из КНР, что привело к опережающему росту себестоимости по сравнению с динамикой средневзвешенных цен отечественных производителей. Кроме того, производство алюминиевой фольги в Китае превышает внутренний спрос страны в 1,5 раза, что способствует увеличению экспортных поставок.