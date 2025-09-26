Работников страховой фирмы в Перми осудили за хищение 96 млн рублей

Работников страховой фирмы в Перми осудили за хищение 96 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в период с 2009 года по 2022 год директор страховой компании и два его подчинённых провернули крупную аферу. Была разработана схема фиктивного трудоустройства родственников и знакомых. Все контракты оформлялись штатными работниками фирмы, однако фигуранты подделывали документы, и вознаграждение перечислялось на счета лжесотрудников. Так им удалось украсть свыше 96 млн рублей.
Фигурантам было предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
«В ходе следствия причинённый ущерб был частично возмещён подсудимыми в сумме 45 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Решением суда директора фирмы и двух его подчинённых приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также каждого из них оштрафовали на 500 тысяч рублей и обязали выплатить причинённый ущерб.
