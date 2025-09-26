Работников страховой фирмы в Перми осудили за хищение 96 млн рублей

По данным следствия, в период с 2009 года по 2022 год директор страховой компании и два его подчинённых провернули крупную аферу. Была разработана схема фиктивного трудоустройства родственников и знакомых. Все контракты оформлялись штатными работниками фирмы, однако фигуранты подделывали документы, и вознаграждение перечислялось на счета лжесотрудников. Так им удалось украсть свыше 96 млн рублей.