Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы

При этом в ведомстве подчеркнули, что фактическое наказание за федеральные преступления, как правило, оказывается мягче максимально предусмотренного законом.
Сам Коми отверг все обвинения, заявив о своей невиновности и готовности доказать это в суде. Он отметил, что «сердце разрывается за Министерство юстиции», однако выразил уверенность в справедливости федеральной судебной системы.
Как сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз, Коми намерен добровольно сдаться властям в пятницу утром. Этот шаг станет частью процедуры в рамках возбужденного против него дела.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в угрозе убийством.