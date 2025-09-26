Ричмонд
Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы

Сам Коми отверг все обвинения в свой адрес.

Источник: Аргументы и факты

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, которому предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Минюсте США.

При этом в ведомстве подчеркнули, что фактическое наказание за федеральные преступления, как правило, оказывается мягче максимально предусмотренного законом.

Сам Коми отверг все обвинения, заявив о своей невиновности и готовности доказать это в суде. Он отметил, что «сердце разрывается за Министерство юстиции», однако выразил уверенность в справедливости федеральной судебной системы.

Как сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз, Коми намерен добровольно сдаться властям в пятницу утром. Этот шаг станет частью процедуры в рамках возбужденного против него дела.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в угрозе убийством.