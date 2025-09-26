ВСУ атаковали Ростовскую область, есть повреждения

В результате атаки БПЛА ВСУ на Ростов повреждение получили здания и автомобили.
Силы ПВО отразили воздушную атаку противника, уничтожив и перехватив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сразу в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, жертв среди жителей и сотрудников нет, а экстренные службы сразу приступили к устранению последствий.
В Азовском районе на окраине хутора Лагутник обломки сбитого БПЛА вызвали возгорание сухой травы. Пожар был оперативно потушен местными противопожарными службами без распространения и ущерба для жилых построек. Слюсарь отметил, что все меры по ликвидации последствий приняты, и угрозы для населения нет.
В Ростове обломки БПЛА повредили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на прилегающей парковке. «В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется», — уточнил губернатор.
Ранее сообщалось о массированной атаке ВСУ по регионам России. Утром 26 сентября на одной из улиц станицы Голубицкой Краснодарского края были найдены обломки беспилотного летательного аппарата. Помимо этого, в Херсонской области, Ставропольском крае и Курской области была объявлена угроза атаки с применением БПЛА.