Стали известны детали иска жены пропавшего в Босфоре пловца к организаторам

«Антонина направила нам запрос о подаче иска против организаторов. На данном этапе мы исследуем обязанности как организаторов заплыва, так и всех ответственных сотрудников госучреждений, а также их упущения в соответствии с этими обязанностями. В результате этих проверок в отношении всех виновных будет возбуждено дело», — сообщил адвокат.