Стали известны детали иска жены пропавшего в Босфоре пловца к организаторам

Россиянин Николай Свечников пропал 24 августа при заплыве через Босфор, в котором участвовали тысячи участников. Он прыгнул в воду, но до финиша так и не добрался.

Источник: Аргументы и факты

Жена пропавшего при заплыве через Босфор россиянина Николая Свечникова — Антонина — собирается направить иск для возбуждения уголовного дела против организаторов мероприятия, сообщил aif.ru адвокат семьи Альперен Чакмак.

Напомним, Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа. Он спустился в воду вместе с тысячами других участников, но до финиша так и не добрался. Организаторы заметили его пропажу лишь спустя 8 часов.

Поиски Свечникова продолжаются. У него остались жена и маленький ребенок.

«Антонина направила нам запрос о подаче иска против организаторов. На данном этапе мы исследуем обязанности как организаторов заплыва, так и всех ответственных сотрудников госучреждений, а также их упущения в соответствии с этими обязанностями. В результате этих проверок в отношении всех виновных будет возбуждено дело», — сообщил адвокат.

По словам Чакмака, видеокамеры были установлены только на точках старта и финиша, весь остальной маршрут заплыва не был оборудован средствами для записи видео.

Ранее океанолог Таврический предположил, что Свечникова могло унести из Босфора в Эгейское море.