Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца ждёт военный суд за пропаганду терроризма

21-летний сибиряк предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к терроризму и его пропаганде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Freepik

Молодой человек обвиняется по серьёзной статье — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, публичные призывы к террористической деятельности, публичная пропаганда терроризма.

Весной и летом 2023 года подозреваемый разместил в одной из популярных социальных сетей тексты и видео, в которых публично призывали к терроризму. Деятельность злоумышленника была пресечена правоохранителями.

Рассматривать дело будет 2-й Восточный окружной военный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о новосибирце, который затаил обиду на судебных приставов и попытался сжечь дом одного из них. Также он создал группу в соцсети, где открыто заявлял о планах мешать работе судебных приставов.