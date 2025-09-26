Ричмонд
Из-за медведей в столице российского региона ввели режим повышенной готовности

Администрация Петропавловска-Камчатского ввела режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями появления бурых медведей в городской черте.

Администрация Петропавловска-Камчатского ввела режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями появления бурых медведей в городской черте. О приведении всех оперативных служб к состоянию круглосуточного взаимодействия сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Беляев.

За последние сутки поступило несколько обращений от жителей, сообщающих о встречах с хищниками. Каждое такое заявление было взято на контроль и отработано специалистами. Как подчеркнул градоначальник, налажено четкое круглосуточное сотрудничество между всеми экстренными ведомствами, включая органы правопорядка.

Данные меры, по его словам, предприняты для оперативного оповещения, эффективного реагирования и предотвращения возможных трагических инцидентов. Мэр отметил, что подобные визиты диких животных в этот сезон являются в определенной степени ожидаемыми, поскольку город окружен нетронутой природной средой.

Накануне произошло трагическое происшествие: в результате нападения медведя, зашедшего в жилую зону, погибла местная жительница. Полученные ею повреждения оказались смертельными.

В целях безопасности население оповещают о возможном появлении хищников на улицах через систему громкоговорящей связи.

