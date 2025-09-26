Ричмонд
Конец «карьеры» в Азии: Российского треш-блогера выдворяют из Таиланда за секс-выходку

На Пхукете завершилась история с российским трэш-блогером Георгием Дзугкоевым. Туристическая полиция сообщила, что ему официально предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Источник: Life.ru

Его визу уже аннулировали, а самого блогера внесли в чёрный список — теперь въезд в Таиланд для него закрыт.

Ранее Life.ru писал, что Дзугкоева задержали после скандального «шоу» в кузове пикапа: на видео он устроил откровенную сцену вместе со своей пожилой спутницей прямо на глазах у прохожих. Тайские власти заявили, что такое поведение недопустимо, и пообещали наказать нарушителя по всей строгости. Теперь блогеру грозит проверка от российских силовиков, которые уже заинтересовались его старыми роликами с издевательствами над пенсионерами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.