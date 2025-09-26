Стало известно о последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

Украинские беспилотники (БПЛА) атаковали Краснодарский край, что привело к пожару на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и обнаружению обломков в жилом районе. Об этом стало известно в пятницу, 26 сентября.
По информации оперативного штаба Кубани, в результате падения обломков БПЛА на одну из установок НПЗ произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди мирного населения, по предварительным данным, нет.
— Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.
В Темрюкском районе, в станице Голубицкой, фрагменты беспилотника были обнаружены на одной из улиц. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в этом районе нет, на месте работают экстренные службы, говорится в сообщении оперштаба.
Местные жители сообщили, что атака произошла около двух часов ночи, над городом было слышно около пяти взрывов, в небе над Северским районом Краснодарского края также видели вспышки, передает Telegram-канал Shot.
Накануне стало известно, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.