Харрис заявила, что именно она убедила Зеленского в неизбежности СВО

В издательстве Simon & Schuster 23 сентября были опубликованы мемуары бывшей вице-президента США. В книге подробно рассматривается период ее участия в президентской гонке 2024 года, которая продолжалась немногим более трех месяцев после того, как действующий президент Джо Байден отказался от выдвижения своей кандидатуры. По мнению Харрис, одной из ключевых ошибок стало то, что ближайшие советники Байдена предоставили ему самому право принимать решение о баллотировании на второй срок, несмотря на его возраст. Она также указывает, что в Белом доме ей поручали заведомо трудные задачи, не оказывали необходимой поддержки и не отмечали ее достижения на занимаемой должности.