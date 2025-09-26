Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко заявил о серьезном прорыве ВС РФ в Харьковской области

Российские войска сумели продвинуться на три километра вглубь позиций ВСУ в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российская армия стала закрепляться в Отрадном, отметил Марочко.

Российские войска сумели продвинуться на три километра вглубь позиций ВСУ в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что российская армия стала закрепляться на северных окраинах населенного пункта. Отмечается, что проведение операции осложнено неблагоприятными условиями: украинские вооруженные формирования обладают стратегическим преимуществом, поскольку населенный пункт расположен на возвышенности, что существенно затрудняет действия российских войск.