Раскрыты подробности атаки ВСУ на завод в Краснодарском крае

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Данная информация была распространена оперативным штабом региона.
Фрагменты дрона упали на технологическую установку предприятия, указывается в сообщении.
Как заверили в штабе, в результате происшествия никто из работников не пострадал.
Было уточнено, что площадь возгорания составила тридцать квадратных метров. Огонь оперативно ликвидирован силами пожарных расчетов.
На месте происхождения инцидента в настоящее время работают сотрудники аварийно-спасательных и правоохранительных служб.
Кроме того, в Темрюкском районе обнаружены фрагменты еще одного беспилотника. Их падение зафиксировано на одной из улиц станицы Голубицкой. Согласно первичным данным, объекты инфраструктуры не получили повреждений.
