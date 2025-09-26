Ричмонд
Раскрыты подробности атаки ВСУ на завод в Краснодарском крае

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Данная информация была распространена оперативным штабом региона.

Фрагменты дрона упали на технологическую установку предприятия, указывается в сообщении.

Как заверили в штабе, в результате происшествия никто из работников не пострадал.

Было уточнено, что площадь возгорания составила тридцать квадратных метров. Огонь оперативно ликвидирован силами пожарных расчетов.

На месте происхождения инцидента в настоящее время работают сотрудники аварийно-спасательных и правоохранительных служб.

Кроме того, в Темрюкском районе обнаружены фрагменты еще одного беспилотника. Их падение зафиксировано на одной из улиц станицы Голубицкой. Согласно первичным данным, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

