Российские военные ликвидировали блиндажи и инженерные укрепления Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Восток». Они использовали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
«В Днепропетровской области расчёты самоходных артиллерийских установок “Гвоздика” группировки войск “Восток” выполнили огневые задачи по выявленным позициям противника. По координатам, полученным от операторов беспилотной авиации, были нанесены удары по блиндажам, укрытиям и участкам инженерных заграждений», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что поражение ВСУ обеспечило продвижение штурмовых подразделений РФ при наступлении в Днепропетровской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные завершают освобождение населённого пункта Кировск в Донецкой народной республике.