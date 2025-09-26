ВС РФ поразили блиндажи и укрепления ВСУ в Днепропетровской области

«В Днепропетровской области расчёты самоходных артиллерийских установок “Гвоздика” группировки войск “Восток” выполнили огневые задачи по выявленным позициям противника. По координатам, полученным от операторов беспилотной авиации, были нанесены удары по блиндажам, укрытиям и участкам инженерных заграждений», — говорится в сообщении.