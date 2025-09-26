300 тысяч за травму на производстве получит работник в Катангском районе

Ведомством было установлено, что в октябре 2024 года житель Вихоревки работал помощником бурильщика в подрядной организации, действовавшей на территории Катангского района. На предприятии во время ремонтных работ произошёл несчастный случай. Работник получил тяжёлую травму головы. Одной из причин произошедшего стало то, что руководители и специалисты организации не проконтролировали должным образом ход выполнения работ и соблюдение трудовой дисциплины.