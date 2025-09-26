Ричмонд
300 тысяч за травму на производстве получит работник в Катангском районе

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Источник: Reuters

Суд удовлетворил иск прокуратуры Катангского района о выплате компенсации работнику, пострадавшему на производстве. По требованию ведомства, работодатель заплатит мужчине 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Ведомством было установлено, что в октябре 2024 года житель Вихоревки работал помощником бурильщика в подрядной организации, действовавшей на территории Катангского района. На предприятии во время ремонтных работ произошёл несчастный случай. Работник получил тяжёлую травму головы. Одной из причин произошедшего стало то, что руководители и специалисты организации не проконтролировали должным образом ход выполнения работ и соблюдение трудовой дисциплины.

Ранее агентство сообщало, что Иркутский областной суд подтвердил решение о взыскании с ООО «Речной порт “Киренск” 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сотруднице, получившей травму на рабочем месте. Как установлено материалами дела, пострадавшая работала сторожем на хозяйственно-складском участке предприятия.