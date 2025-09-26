Мигранта обвинили во вспышке насилия из-за нежелания прощаться с Омском

«По данным следствия, 4 июля обвиняемый, находившийся в помещении Центра временного содержания иностранных граждан в связи с исполнением судебного решения о выдворении его из страны в связи с окончанием срока действия вида на жительство в Российской Федерации, пытаясь избежать депортации, применил насилие к сотруднику полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, однако был задержан», — раскрывают суть обвинения в пресс-службе СУ СКР по Омской области.