Мигранта обвинили во вспышке насилия из-за нежелания прощаться с Омском

В пятницу, 26 сентября 2025 года, в региональных следственных органах анонсировали разбирательство в отношении 55-летнего иностранца, проживающего в Омске, по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Обозначено, что пострадавшим в данном случае выступает сотрудник правоохранительных органов, а местом преступления называется Центр временного содержания иностранных граждан.
«По данным следствия, 4 июля обвиняемый, находившийся в помещении Центра временного содержания иностранных граждан в связи с исполнением судебного решения о выдворении его из страны в связи с окончанием срока действия вида на жительство в Российской Федерации, пытаясь избежать депортации, применил насилие к сотруднику полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, однако был задержан», — раскрывают суть обвинения в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Позиция обвиняемого в связи с выдвинутыми в его адрес обвинениями, а также сведения о дальнейшей судьбе мужчины после инцидента не представлены.
Ранее сообщалось о задержании на территории города Череповца Вологодской области 25-летнего мигранта, осужденного в Омске и скрывшегося от исполнения судебного решения.