На Камчатке введен режим повышенной готовности из-за агрессивных хищников: школам и детсадам усилят охрану территорий

Мужчина, его друг Димитрис Киороглу и их собака отправились в лес, чтобы осмотреть обломки самолёта. По словам Киороглу, Ставрианидис отстал от группы и внезапно столкнулся с крупным медведем. Мужчины попытались отпугнуть зверя перцовым спреем, а собака громко лаяла, но спрей быстро закончился, и медведь атаковал Ставрианидиса. В итоге турист упал в ущелье и погиб. Перед смертью он успел записать на телефон последние минуты своей жизни.