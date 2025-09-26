На Камчатке введен режим повышенной готовности из-за агрессивных хищников: школам и детсадам усилят охрану территорий

В Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. За последние сутки в экстренные службы поступило несколько сообщений о выходе животных, говорится в заявлении мэрии.
«Усилен состав оперативных групп, которые на постоянной основе в период активности медведей отрабатывают сообщения по их выходу в городскую среду», — отметили в администрации.
Кроме того, по данным «КП-Дальний Восток», в городе налажено круглосуточное взаимодействие всех экстренных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении животных передавалась максимально быстро и своевременно.
Отмечается, что руководителей детских садов и школ обязали усилить контроль вблизи социальных объектов и провести собрания с родителями, чтобы обсудить вопросы безопасности детей и мониторинга их местонахождения.
Накануне, 25 сентября, в Петропавловске-Камчатском медведь впервые вышел к людям. Первые сообщения о происшествии поступили в службу спасения в 07:44 от встревоженных жителей. На место инцидента незамедлительно прибыли народные дружинники.
По их словам, животное было одно, но проявляло явную агрессию. Известно, что хищник напал на женщину на территории спортивной площадки, расположенной рядом со школой № 3.
По информации краевого правительства, женщину доставили в Камчатскую краевую больницу, где она находилась в реанимационном отделении. Позже в Минздраве сообщили о смерти женщины, столкнувшейся с медведем.
В этот же день школьник также подвергся нападению хищника. Инцидент произошёл по пути в школу. Медведь лишь повредил рюкзак мальчика. Пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.
Недавно сообщалось о случае, когда в Греции мужчина по имени Христос Ставрианидис погиб после нападения медведя, который столкнул его в ущелье.
Мужчина, его друг Димитрис Киороглу и их собака отправились в лес, чтобы осмотреть обломки самолёта. По словам Киороглу, Ставрианидис отстал от группы и внезапно столкнулся с крупным медведем. Мужчины попытались отпугнуть зверя перцовым спреем, а собака громко лаяла, но спрей быстро закончился, и медведь атаковал Ставрианидиса. В итоге турист упал в ущелье и погиб. Перед смертью он успел записать на телефон последние минуты своей жизни.