Водитель Mercedes из Петербурга попытался похитить школьницу в Ленобласти

В Лодейном Поле Ленинградской области задержан 38-летний водитель премиального минивэна Mercedes, пытавшийся похитить 16-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, мужчина приехал из Санкт-Петербурга и около 15:00 на Октябрьском проспекте попытался насильно усадить девочку в автомобиль. Подростку удалось вырваться и сбежать.
Выяснилось, что мужчина активно ведет социальные сети, где публикует видео своих поездок на люксовых автомобилях. Правоохранители установили, что машина, которую он использовал для попытки похищения школьницы, принадлежит мусоросборной компании и является служебной.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера, говорится в сообщении канала.
