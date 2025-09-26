В Андижане водитель сбил девочку на «зебре»: в сети сомневаются в официальной версии о лёгких травмах

Однако у многих пользователей сети вызвало недоумение официальное заявление. Сложно поверить, что после такого удара девочка действительно отделалась лишь лёгкими повреждениями. В комментариях люди требуют более прозрачного расследования и сурового наказания для водителя, ведь речь идёт о наезде на ребёнка на пешеходном переходе.