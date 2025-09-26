В Андижане водитель сбил девочку на «зебре»: в сети сомневаются в официальной версии о лёгких травмах

На кадрах видно, как маленькая девочка пытается перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако водитель автомобиля даже не снизил скорость и на полном ходу сбил ребёнка. От удара девочку буквально подбросило вверх, словно куклу, — зрелище было пугающим.
В Управлении безопасности дорожного движения Андижанской области подтвердили инцидент. По их информации, авария произошла 25 сентября около 15:35 на 342-м километре международной автодороги А-373, проходящей через махаллю «Богишамол» города Андижана.
32-летний водитель автомобиля «Nexia-2» совершил наезд на десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил лёгкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Однако у многих пользователей сети вызвало недоумение официальное заявление. Сложно поверить, что после такого удара девочка действительно отделалась лишь лёгкими повреждениями. В комментариях люди требуют более прозрачного расследования и сурового наказания для водителя, ведь речь идёт о наезде на ребёнка на пешеходном переходе.
На данный момент сотрудники УБДД проводят проверку по факту случившегося.