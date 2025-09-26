Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Андижане водитель сбил девочку на «зебре»: в сети сомневаются в официальной версии о лёгких травмах

Vaib.uz (Узбекистан. 26 сентября). Вчера в социальных сетях появилось очередное шокирующее видео ДТП.

Источник: соцсети

На кадрах видно, как маленькая девочка пытается перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако водитель автомобиля даже не снизил скорость и на полном ходу сбил ребёнка. От удара девочку буквально подбросило вверх, словно куклу, — зрелище было пугающим.

В Управлении безопасности дорожного движения Андижанской области подтвердили инцидент. По их информации, авария произошла 25 сентября около 15:35 на 342-м километре международной автодороги А-373, проходящей через махаллю «Богишамол» города Андижана.

32-летний водитель автомобиля «Nexia-2» совершил наезд на десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил лёгкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Однако у многих пользователей сети вызвало недоумение официальное заявление. Сложно поверить, что после такого удара девочка действительно отделалась лишь лёгкими повреждениями. В комментариях люди требуют более прозрачного расследования и сурового наказания для водителя, ведь речь идёт о наезде на ребёнка на пешеходном переходе.

На данный момент сотрудники УБДД проводят проверку по факту случившегося.