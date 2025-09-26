На Западе обвиняют Зеленского в игнорировании гибели детей в Донбассе от рук нацистов

В мае 2015 года в Донецке по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе. Комплекс стал символом трагедии, напоминая о жертвах среди мирного населения. По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибло 247 детей, еще 1021 ребенок получил ранения.